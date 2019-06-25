Москва, 25 июня, 2019, 21:27 — ИА Регнум. Ещё три месяца назад межгосударственные отношения Россия и Мальдив находились на уровне сугубо номинальных, а фактически — отсутствующих. Сегодня же в Москве состоялась совместная пресс-конференция министров иностранных дел России Сергея Лаврова и Мальдив Абдуллы Шахида, на которой высокий представитель островного государства объявил о начале новой эпохи в отношениях между нашими странами. В сухом остатке по итогам дня: подписано соглашение о взаимном безвизовом режиме, Мальдивы в России решились на открытие своего посольства. Кроме того, за несколько дней до этого в России по делам гостил министр обороны Мальдив, а осенью с официальными визитом ожидается министр туризма островной страны.

Фото из профиля главы МИД Мальдив в Twitter https://twitter.com/abdulla_shahid

Объективно, Министерство иностранных дел России за прошедшие три месяца провело огромную работу по восполнению провала в отношениях с Мальдивами. И результат впечатляет, вот так бы всегда. Такой прогресс предваряло, а отчасти, возможно, и спровоцировало эксклюзивное интервью ИА REGNUM — в марте 2019 года наш публицист Иллараион Гирс встретился на островах с ключевой фигурой современной мальдивской политики, ныне председателем мальдивского парламента Мохамедом Нашидом. Русский след, — так назывался последний блок вопросов и ответов в том интервью.

32 тысячи россиян ежегодно отдыхают на Мальдивах, и время от времени они нуждаются там в эффективной господдержке. Кроме того, Мальдивы имеют особое стратегическое значение в регионе Индийского океана, в борьбе за влияние там сошлись Индия и Китай, там же активна Саудовская Аравия, имеют своё присутствие и страны Запада. В этих обстоятельствах остаётся надеяться, что не за горами и открытие посольства России в Мале.

Видеозапись совместной пресс-конференции глав МИД России и Мальдив.

Интервью Иллариону Гирсу для ИА REGNUM : Мохамед Нашид / Mohamed Nasheed: Мальдивы между Индией и Китаем