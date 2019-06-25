Москва, 26 июня, 2019, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 26 июня, Совфед обсудит закон «О приостановлении Российской Федерацией действия Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности», сообщает ИА REGNUM.

U.S. Air Force Пуск американской ракеты средней дальности

По условиям ДРСМД стороны обязались ликвидировать в течение трёх лет после его вступления в силу все свои ракеты средней и меньшей дальности (дальность полёта от 1000 до 5500 км и от 500 до 1000 км), пусковые установки и вспомогательное оборудование категорий, приведённых в меморандуме, который является неотъемлемой частью договора.

Договором установлено, что к таким ракетам относятся крылатые или баллистические ракеты наземного базирования. Стороны договорились не производить и не испытывать новые ракеты указанной дальности и установки к ним.

США 2 февраля 2019 года нотой Госдепартамента официально уведомили Российскую Федерацию о приостановлении своего участия в ДРСМД и о начале процедуры выхода из него.

На основании указа президента РФ от 4 марта 2019 года № 91, Российская Федерация приостановила выполнение договора до устранения США допущенных ими нарушений обязательств или до прекращения его действия.

Ранее Госдума приняла закон о приостановлении действия ДРСМД. Ожидается, что он прекратит свое действие 2 августа 2019 года.

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