Генсек НАТО надеется, что РФ вернется к соблюдению ДРСМД

Брюссель, , 13:42 — REGNUM Россия до 2 августа еще может успеть ликвидировать крылатые ракеты, нарушающие положения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, если РФ пойдет на такой шаг, она «вернется к соблюдению ДРСМД». Генсек НАТО добавил, что у России еще есть пять недель для решении данного вопроса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Белого дома США Дональд Трамп объявил о выходе из двустороннего Договора РСМД, действовавшего с 1987 года. Позже президент РФ Владимир Путин, реагируя на соответствующий шаг руководства США, подписал указ о приостановлении выполнения Москвой ДРСМД.

Закон о приостановке ДРСМД приняла Госдума, 26 июня его обсудит Совфед. После подписи президента РФ закон вступит в силу. Сам договор потеряет свою силу 2 августа 2019 года.

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