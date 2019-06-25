Москва, 25 июня, 2019, 15:56 — ИА Регнум. На фоне предстоящих встреч G20 и стран ОПЕК+ на мировом рынке нефти происходит временная стабилизация цен на нефть. Так, нефть марки Brent уже третий день находится в диапазоне $64−66 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента управления активами компании ERARIUM Group Денис Лисицын.

Paul Lowry Нефть

Поддержку ценам оказывает желание многих стран продлить сделку ОПЕК+ на тех же условиях, что и сейчас, а также ожидания инвесторов на позитивный исход встречи между США и Китаем на саммите G20.

«Но любой негативный повод может в корне изменить ситуацию, и можно будет увидеть нефть марки Brent по $60 за баррель.

Сегодня, 25 июня, в 23:30 по мск выйдут статистические данные от Американского института нефти, которые могут повлиять краткосрочно на направление движения цены», — считает эксперт.

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