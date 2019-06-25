Москва, 25 июня, 2019, 15:39 — ИА Регнум. Соглашение о неповышении цены не бензин будет существовать только в устной форме, и подорожание цен на бензин будет происходить в рамках существующей инфляции в стране, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента управления активами компании ERARIUM Group Денис Лисицын.

JirkaF Бензин

«Стоит вспомнить, за счет чего в стране происходит инфляция. В основном за счет повышения тарифов компаний естественных монополий, но тут логика получается достаточно странная, то есть нефтяные компании будут увеличивать свои цены на бензин за счет своего же увеличения цен на бензин — это парадокс», — подчеркнул эксперт.

Получается так: подняли цены на бензин, на вопрос, почему это сделали, надо отвечать — потому что подняли цену на бензин. С таким подходом цены на горючие в стране будут расти постоянно и безгранично.

«Это можно будет увидеть уже после 1 июля 2019 года, если опять не вмешается президент РФ и правительство страны. Данный вопрос стоит очень остро, и необходимо регулировать и ограничивать рост цен. А пока стоит ожидать повышения стоимости топлива», — считает Лисицын.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что правительство РФ не планирует продлевать соглашение с нефтяными компаниями о заморозке оптовых цен на бензин и дизель в связи с появлением измененного демпфирующего механизма.

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