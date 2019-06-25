Москва, , 10:33 — REGNUM Правительство России не будет продлевать заморозку цен на бензин потому что возмещать убытки от внутреннего оборота топлива никто не собирается, отметил в своём канале доктор экономических наук Никита Кричевский. Комментируя появившуюся в СМИ информацию о том, что с 1 июля 2019 года правительство России намерено сдерживать цену моторного топлива в пределах инфляции за счёт корректировки демпфирующего механизма, он заметил:

«Правительство не будет продлевать заморозку цен на бензин. Не будет, потому что возмещать убытки от внутреннего оборота топлива никто не собирается. Одновременно в правительстве уверены, что отмена не приведёт к росту цен на бензин и солярку. То есть ВИНКи будут добровольно нести убытки. Остаётся один вопрос: как быстро бензин преодолеет психологическую отметку в 50 рублей за литр?». экономист Никита Кричевский

Напомним, ранее о том, что в связи с появлением измененного демпфирующего механизма правительство и нефтяники не намерены продлевать заморозку цен на бензин сообщили ряд СМИ со ссылкой на неназванные источники. Утверждается, что закон о корректировке демпфера может быть принят уже с 1 июля 2019 года.

Как уже сообщало ИА REGNUM, цены на бензин в России стали расти летом 2018 года на фоне слабеющего рубля, дорожающей мировой нефти и политики вертикально интегрированных нефтяных компаний, которым в сложившихся условиях стало выгодней отправлять свою продукцию на эксперт.

Чтобы сдержать ажиотаж, российское правительство и нефтянники договорились о заморозке вначале розничных, а потом и мелкооптовых цен, предложив ряд преференций. Соглашение о заморозке заканчивается 1 июля 2019 года. Учитывая непрерывно растущую мелкооптовую цену моторного топлива на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже, у независимых участников есть опасения, что после отмены «ручного управления» в виде заморозки цены вновь взлетят вверх.

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