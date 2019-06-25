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Почему правительство РФ не планирует продлевать заморозку цен на топливо

Экономика

Возмещать убытки от внутреннего оборота топлива никто не собирается, считает профессор, доктор экономических наук

Почему правительство РФ не планирует продлевать заморозку цен на топливо
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Бензин

Москва, 25 июня 2019, 10:33 — REGNUM  Правительство России не будет продлевать заморозку цен на бензин потому что возмещать убытки от внутреннего оборота топлива никто не собирается, отметил в своём канале доктор экономических наук Никита Кричевский. Комментируя появившуюся в СМИ информацию о том, что с 1 июля 2019 года правительство России намерено сдерживать цену моторного топлива в пределах инфляции за счёт корректировки демпфирующего механизма, он заметил:

«Правительство не будет продлевать заморозку цен на бензин. Не будет, потому что возмещать убытки от внутреннего оборота топлива никто не собирается. Одновременно в правительстве уверены, что отмена не приведёт к росту цен на бензин и солярку. То есть ВИНКи будут добровольно нести убытки. Остаётся один вопрос: как быстро бензин преодолеет психологическую отметку в 50 рублей за литр?».
экономист Никита Кричевский

Напомним, ранее о том, что в связи с появлением измененного демпфирующего механизма правительство и нефтяники не намерены продлевать заморозку цен на бензин сообщили ряд СМИ со ссылкой на неназванные источники. Утверждается, что закон о корректировке демпфера может быть принят уже с 1 июля 2019 года.

Как уже сообщало ИА REGNUM, цены на бензин в России стали расти летом 2018 года на фоне слабеющего рубля, дорожающей мировой нефти и политики вертикально интегрированных нефтяных компаний, которым в сложившихся условиях стало выгодней отправлять свою продукцию на эксперт.

Чтобы сдержать ажиотаж, российское правительство и нефтянники договорились о заморозке вначале розничных, а потом и мелкооптовых цен, предложив ряд преференций. Соглашение о заморозке заканчивается 1 июля 2019 года. Учитывая непрерывно растущую мелкооптовую цену моторного топлива на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже, у независимых участников есть опасения, что после отмены «ручного управления» в виде заморозки цены вновь взлетят вверх.

Читайте ранее в этом сюжете: Правительство РФ не планирует продлевать заморозку цен на топливо — СМИ

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Бензиновый ажиотаж
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