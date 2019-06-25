Москва, 25 июня, 2019, 11:48 — ИА Регнум. Увеличилось количество жителей России придерживающихся мнения о том, что Вторая мировая война была неизбежна — с 61% в 2016 году до 67% в 2019 году. 19% считают, что войны можно было избежать. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Великая Отечественная война. 1941

На вопрос, почему Красная Армия в первые месяцы Великой Отечественной войны терпела поражения, единого мнения нет. 42% респондентов заявили, что она «была ошеломлена внезапностью нападения», 36% — «СССР не готовился к войне, чтобы не провоцировать Германию на нападение».

По мнению 24% респондентов Красная армия была значительно хуже обучена и вооружена, чем немецкие войска. При этом снизилась доля тех, кто объясняет потери Красной армии «сталинскими чистками конца 30-х гг.» с 31% в 2016 году до 21% в 2019 году.

Опрос проведен 24−29 мая 2019 года по всероссийской выборке городского и сельского населения. Опрошены 1616 человек старше 18 лет в 137 населенных пунктах в 50 субъектах РФ методом личного интервью.

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Как ранее сообщалоИА REGNUM, День памяти и скорби — 22 июня — это день нападения войск стран «Оси» под руководством Третьего рейха на Советский Союз в 1941 году. Эта памятная дата была установлена в 1996 году.

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