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Минобороны России рассекретило документы о защите Брестской крепости

Общество

Обнародованы уникальные документы, хранившиеся в фондах Центрального архива министерства

Минобороны России рассекретило документы о защите Брестской крепости
Андрей Грук © ИА Красная Весна
Руины оборонительных казарм на фоне Главного монумента. Брестская крепость

Москва, 22 июня 2019, 05:15 — REGNUM  Министерство обороны России к 78-летнию начала Великой Отечественной войны рассекретило уникальные документы о защите Брестской крепости. С ними можно ознакомиться на официальном сайте ведомства.

«Героическая оборона Брестской крепости стала одной из самых ярких страниц в истории Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 года в результате внезапного нападения гитлеровские войска планировали за несколько часов полностью овладеть цитаделью, однако встретили яростный отпор её защитников, до конца сдерживавших натиск врага», — говорится в сообщении.

До настоящего времени уникальные документы хранились в фондах Центрального архива Министерства обороны. Среди обнародованного ведомством — наградные листы, а также свидетельства защитников крепости об обстоятельствах гибели их сослуживцев.

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