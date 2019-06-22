Минобороны России рассекретило документы о защите Брестской крепости

Москва, , 05:15 — REGNUM Министерство обороны России к 78-летнию начала Великой Отечественной войны рассекретило уникальные документы о защите Брестской крепости. С ними можно ознакомиться на официальном сайте ведомства.

«Героическая оборона Брестской крепости стала одной из самых ярких страниц в истории Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 года в результате внезапного нападения гитлеровские войска планировали за несколько часов полностью овладеть цитаделью, однако встретили яростный отпор её защитников, до конца сдерживавших натиск врага», — говорится в сообщении.

До настоящего времени уникальные документы хранились в фондах Центрального архива Министерства обороны. Среди обнародованного ведомством — наградные листы, а также свидетельства защитников крепости об обстоятельствах гибели их сослуживцев.