Милуоки, США, 25 июня, 2019, 08:20 — ИА Регнум. Самым ценным игроком (MVP) в Национальной Баскетбольной ассоциации (НБА) признан форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо. Об этом сообщается на странице НБА в Instagram.

(сс)GDJ Баскетбол

В борьбе за награду Адетокунбо опередил Пола Джорджа из «Индианы» и Джеймса Хардена из «Хьюстона».

Напомним, в сезоне 2018/19 чемпионом НБА стал «Торонто Рэпторс», который в финале обыграл «Голден Стэйт Уорриорз».

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