Москва, 25 июня, 2019, 03:54 — ИА Регнум. Россия подаёт заявку на подтверждение своих полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы. Об этом сообщил глава российской делегации вице-спикер Госдумы Петр Толстой на своей странице в Facebook.

Adrian Grycuk Зал заседаний ПАСЕ

«Весь день понедельника, до позднего вечера члены Парламентской ассамблеи Совета Европы были заложниками делегатов из Украины и Великобритании, которые внесли на рассмотрение 200 с лишним поправок для того, чтобы затянуть принятие резолюции, позволяющей российской делегации вернуться в ПАСЕ и принять участие в летней сессии», — написал он.

Однако, как отметил Толстой, ничего кроме «потраченного времени и нервов» своих европейских коллег, представителям Киева и Лондона добиться не удалось, и их поправки были отклонены.

«Мы подаем заявку на подтверждение своих полномочий», — сообщил глава делегации.

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Толстой добавил, что автор доклада по резолюции Петра де Суттер «проявила нечеловеческое терпение, методично объясняя свою позицию по каждой из многочисленных, но абсолютно бессмысленных поправок украинской делегации».

«Уверен, что теперь, просидев много часов в зале из-за устроенного господином Лидделл-Грейнджером, Ляшко, Гончаренко, Арьевым и другими товарищами троллинга (а иначе это сложно назвать) участников старейшей и уважаемой организации, европейцы поняли, с кем имеют дело», — заключил он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее члены ПАСЕ на заседании в Страсбурге одобрили изменения в регламенте, открывающие путь к возвращению российской делегации, и официально пригласили представителей России принять участие в июньской сессии ассамблеи.

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