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Пушков: Украина утомила ПАСЕ своим шантажом

Политика

Украине не хватит духу уйти из ПАСЕ, считает сенатор

Москва, 25 июня 2019, 03:00 — REGNUM  Заявления Украины об уходе из Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в случае возвращения России уже утомили страны Европы, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

«Украинская делегация шантажирует ПАСЕ своим уходом в случае возвращения России. Пустое. Никуда Украина не уйдёт — духу не хватит. А ее шантаж никого особо не впечатлит: вечные угрозы Киева в духе «держите меня трое, ибо двое не удержат», большей части Европы уже порядком надоели», — отметил сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее члены ПАСЕ отклонили предложенные украинской стороной поправки к проекту резолюции о возвращении российской делегации в ассамблею. Украинская делегация пыталась всячески воспрепятствовать возвращению России в ПАСЕ, несмотря на согласие большинства членов ассамблеи вернуть российскую делегацию.

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