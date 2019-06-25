Пушков: Украина утомила ПАСЕ своим шантажом

Москва, , 03:00 — REGNUM Заявления Украины об уходе из Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в случае возвращения России уже утомили страны Европы, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

«Украинская делегация шантажирует ПАСЕ своим уходом в случае возвращения России. Пустое. Никуда Украина не уйдёт — духу не хватит. А ее шантаж никого особо не впечатлит: вечные угрозы Киева в духе «держите меня трое, ибо двое не удержат», большей части Европы уже порядком надоели», — отметил сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее члены ПАСЕ отклонили предложенные украинской стороной поправки к проекту резолюции о возвращении российской делегации в ассамблею. Украинская делегация пыталась всячески воспрепятствовать возвращению России в ПАСЕ, несмотря на согласие большинства членов ассамблеи вернуть российскую делегацию.

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