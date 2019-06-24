Нью-Йорк, США, 25 июня, 2019, 00:38 — ИА Регнум. Ведение Вашингтоном дополнительных санкций против Тегерана служит ещё одним свидетельством того, что США продолжают враждебные действия в отношении иранского народа и его лидеров, заявил 24 июня постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи.

Mohsen Zare Портрет Дональда Трампа на антиамериканской демонстрации в Иране

Он также отметил, что действия Соединённых Штатов говорят об их неуважении к международному праву и позиции большинства представителей мирового сообщества.

Иранский дипломат предупредил, что Тегеран не намерен поддаваться давлению со стороны США. Он также призвал генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша посодействовать стабилизации ситуации в регионе.

Напомним, ранее 24 июня президент США Дональд Трамп подписал указ о введении персональных санкций в отношении верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Читайте также: Трамп решил ввести персональные санкции против аятоллы Хаменеи