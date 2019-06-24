Ростов-на-Дону, 24 июня, 2019, 15:48 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов не видит положительного эффекта от института сити-менеджера в Ростове-на-Дону.

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«Забрать у миллионного города законно избранного главу — я считаю, что это не очень правильное решение, далеко не правильное. Другое дело, что бывают ошибки и у избирателей. Это самый большой город у нас в области, и он не такой простой», — сказал он, обращаясь к губернатору Ростовской области Василию Голубеву (цитата «Интерфакс-Юг»).

ИА REGNUM напоминает, что с 2014 года в Ростове-на-Дону была упразднена выборная должность мэра. Вместо этого главу администрации города (сити-менеджера) утверждали по итогам конкурса. За это время работа градоначальников была малоэффективна.

Стоит отметить, что в 2017 году представители оппозиционных партий пытались провести референдум по вопросу возвращения прямых выборов мэра Ростова-на-Дону. Но избирательная комиссия Донского региона нашла причины для отказа на поступающие заявления.

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Оппозиции не позволят вернуть прямые выборы мэра Ростова-на-Дону

После того, как в апреле 2019 года пост сити-менеджера Ростова-на-Дону поспешно покинул Виталий Кушнарёв (первым управленцем был Сергей Горбань), депутат Государственной думы РФ и руководитель ростовского отделения «Справедливой России» Михаил Емельянов высказал мнение, что жители Ростова-на-Дону всё-таки заслужили право выбирать себе мэра.

«Ростовчане всегда демонстрировали гражданскую зрелость и заслужили право самим выбирать себе мэра. За время отсутствия прямых выборов главы Ростова мы убедились в неэффективности отмены этого демократического института. «Справедливая Россия» будет и впредь отстаивать эту позицию», — указывал ранее Емельянов.

Но спустя несколько дней донской губернатор Голубев выступил в поддержку действующей системы назначения глав администраций городов.

«Сегодня мы живём в условиях закона, который принят Законодательным собранием. В условиях этого закона именно такая процедура определена, что главы администраций избираются или назначаются депутатами после прохождения различных квалификационных требований. Я считаю, что эта система может работать, необходимо, может быть, более квалифицированно, качественно подходить к подбору. И в этом смысле и губернатор, и депутатский корпус имеет право участвовать в этой работе. Я убеждён, что эта система имеет право на жизнь», — сказал донской глава в эфире программы «Главные о главном».