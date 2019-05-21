Емельянов: ростовчане заслужили право самим выбирать себе мэра

Ростов-на-Дону, , 17:25 — REGNUM Депутат Государственной думы РФ и руководитель ростовского отделения «Справедливой России» Михаил Емельянов считает, что жители Ростова-на-Дону заслужили право выбирать себе мэра. По его мнению, институт «сити-менеджера» оказался неэффективным.

«Ростовчане всегда демонстрировали гражданскую зрелость и заслужили право самим выбирать себе мэра. За время отсутствия прямых выборов главы Ростова мы убедились в неэффективности отмены этого демократического института. «Справедливая Россия» будет и впредь отстаивать эту позицию», — цитирует Емельянова портал donnews.ru.

ИА REGNUM ранее сообщало, что Ростов-на-Дону останется без руководителя до середины октября. Такое решение приняли депутаты городской думы, утвердившие новый порядок проведения конкурса на замещение должности главы городской администрации.

Напомним, в конце апреля текущего года теперь уже бывший сити-менеджер Ростова-на-Дону Виталий Кушнарёв объявил о сложении полномочий. Это решение было одобрено донским губернатором Василием Голубевым.

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Исполнять обязанности главы ростовской администрации до проведения конкурса будет Алексей Логвиненко, назначенный 25 марта на должность первого заместителя главы администрации Ростова-на-Дону.

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