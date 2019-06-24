Тбилиси, 24 июня, 2019, 15:44 — ИА Регнум. Грузия может потерять около $100 млн в случае полного прекращения приезда в страну российских туристов. Об этом 24 июня сообщает «Грузия Online» со ссылкой на исследование неправительственной организации Transparency International Georgia.

(сс) Gellinger Cамолет

По словам экспертов, потери в $100 млн будут в том случае, если вместе с пассажирским авиасообщением Москва закроет для туристов и возможность приезжать в Грузию через сухопутную границу.

Вместе с тем в организации считают, что Грузия сможет компенсировать возможные потери за счет европейских туристов.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня президент России Владимир Путин своим решением временно ограничил авиасообщение с Грузией. Запрет вступит в силу 8 июля. Мораторий вызван опасениями российского руководства за судьбу граждан страны. Возобновление воздушных перевозок из России в Грузию возможно после того, как обстановка в Тбилиси вернется «в нерусофобское русло», заявили в Кремле.

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