Москва, 24 июня, 2019, 12:54 — ИА Регнум. Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке значительно поддерживает цены на нефть. Хотя явной угрозы возникновения вооруженного конфликта между США и Ираном нет, но любые финансовые рынки, в том числе и сырьевые, очень чувствительны к такому роду опасений. Сегодня, 24 июня, с утра фьючерсы на нефть марки Brent торгуются в $65,36 за баррель, а фьючерсы на сланцевую нефть марки WTI находятся на уровне цен в $57,89 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Следует понимать, что США цепляются за малейшую причину, чтобы максимально ограничить Иран от внешнего мира. Сделать данную страну, изолированную от всех остальных. Повесив ярлык «террористического государства», США тем самым пытаются исключить из своих конкурентов по мировому экспорту нефти Иран.

Многие участники рынка давно начали понимать, что США используют не здоровую конкуренцию в рыночной экономике. И это касается не только энергетического сектора. С другой стороны, существуют также опасения, что Дональд Трамп и Си Цзиньпин не смогут прийти к консенсусу в торговых спорах», — пояснил эксперт.

Надежда на саммит G20 также маловероятна. Вероятнее всего, они просто договорятся о новых переговорах в торговом споре. Такой поворот событий, в принципе, ожидаемый и в какой-то степени данный сценарий частично отыгрывается в мировых нефтяных ценах. Снижение опасений замедления роста мировой экономики на фоне торговых споров даст дополнительный стимул росту цен на нефть.

«Также на заседание стран ОПЕК в Вене, которое состоится в начале июля, будет принято решение о сокращении добычи нефти. Вопрос об объемах сокращения будет уже более точно решен после саммита G20. Учитывая текущую напряженность на Ближнем Востоке, цены на нефть отыграли 9,6% падения, что, в принципе, устраивает Саудовскую Аравию. Поскольку бюджет ее страны формируется от минимального значения цены в $65 за баррель. При сохранении текущих условий цены на нефть продолжат рост до $67 для марки Brent, а сланцевая нефть марки WTI имеет шанс вырасти до $59 за баррель», — полагает Гасанов.

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