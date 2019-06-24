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Нефть полностью отыграла потери

Экономика

Рост цен на чёрное золото подпитывает Трамп

Нефть полностью отыграла потери
Иллюстрация: Gundelik.info
Нефть

Москва, 24 июня 2019, 09:50 — REGNUM  Котировки нефти 21 июня продолжили восхождение, хотя к концу дня частично отступили от новых июньских максимумов в районе психологической отметки 65 долларов за баррель. Brent закрылась в области 64,50, набрав за день 1,5%. За неделю фьючерсы подорожали на 5%, полностью отыграв потери предыдущей пятидневки, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Главным драйвером покупок в сырьевом сегменте послужила геополитика. Обострение отношений между США и Ираном и возросшая угроза военного столкновения усилили беспокойство по поводу перебоев в поставках. Одновременно смягчение риторики ключевых Центробанков мира вселило в инвесторов надежду на то, что монетарные власти смогут предотвратить более существенное замедление экономического роста, и, как следствие, мировой спрос на нефть будет оставаться высоким», — пояснил эксперт.

В краткосрочной перспективе Brent может предпринять новые попытки подъема, особенно в свете дальнейшего роста напряженности между Вашингтоном и Тегераном. В минувшие выходные Трамп сообщил, что в понедельник, 24 июня, Америка введет серьезные дополнительные санкции против Ирана, который уже прокомментировал это решение, назвав санкции «рекламными».

«В более широком контексте участники рынка будут ждать саммита G20 в Японии, где основное внимание будет направлено на возможный диалог между лидерами США и Китая. В преддверии этого события оптимизм игроков может возрасти, но котировки Brent вряд ли смогут показать устойчивое ралли в силу потенциальной осторожности игроков в преддверии ключевого события», — считает Николаев.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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