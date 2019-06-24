Москва, 24 июня, 2019, 11:24 — ИА Регнум. Очевидно, что жители городов-миллионников в России, в которых выше проникновение цифровых технологий во все сферы жизни и трудовые отношения, в большей степени склонны к поддержке идеи перехода на четырёхдневную рабочую неделю, так как они имеют больше возможности для удаленной работы и проведения досуга, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры Организационно-управленческих инноваций РЭУ, к. э. н. Михаил Хачатрян.

Эдвард Мунк. Рабочие на пути домой. 1915

По его мнению, для жителей малых городов, где в большинстве своём расположены одно или два предприятия, являющиеся градообразующими, и возможностей для проведения досуга и удалённой работы заметно меньше, четырехдневная неделя — это потенциальный путь к падению и так невысоких доходов, а также перспективе даже потери работы.

«Отсюда вывод, что переход на четырехдневную рабочую неделю возможен лишь при условии развития переферийных малых городов, в которых и проживает большинство населения России», — считает эксперт.

Жители РФ назвали плюсы и минусы четырёхдневного режима работы

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил в будущем перехода мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе. По данным ВЦИОМ, 48% граждан не одобряют возможный переход.

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