Врач рассказала об опасности употребления яблок и груш для аллергиков
Москва, 24 июня, 2019, 08:32 — ИА Регнум. Яблоки, груши и фрукты с косточками могут вызвать перекрестную аллергию у людей, страдающих аллергией на пыльцу, об этом сообщила завотделением центра аллергологии московской больницы №52 Ирина Бобрикова.
По словам врача, перекрестная аллергия — это возникновение иммунного ответа на похожие по строению молекулы других веществ.
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Так, самая распространенная группа перекрестных аллергенов — «береза — яблоко и другие косточковые». Порядка 70% людей, имеющих аллергию на пыльцу березы, также реагируют на яблоки, груши, черешню, вишню, персики, сливы и лесные орехи.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса Всероссийского центра общественного мнения (ВЦИОМ), жители России чаще всего страдают от аллергии на растения. Так, аллергическую реакцию на растения указали 26% респондентов, на лекарства — 25%, на пыль и на какие-либо продукты питания — 22%, на домашних животных — 12%.
Вместе с тем 60% граждан уверены, что развитию у человека аллергии способствует плохая экология, а также плохое качество продуктов (42%), наследственность (41%) и сбой иммунной системы (40%).
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