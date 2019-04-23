Роспотребнадзор назвал эффективные способы борьбы с весенней аллергией

Москва, , 09:39 — REGNUM Специалисты Роспотребнадзора рассказали, что делать, если граждане заподозрили у себя аллергию на пыльцу растений. Прежде всего, необходимо обратиться к врачу аллергологу-иммунологу для обследования. Доктор выявит аллергены, вызывающие реакцию, назначит лекарственные препараты и даст рекомендации по организации быта.

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Также специалисты советуют отслеживать начало периода цветения растений и концентрацию пыльцы-аллергена в воздухе при помощи специализированных ресурсов.

В случае отсутствия возможности сменить климатическую зону на период цветения, что является наиболее радикальным и эффективным способом избежать обострения сезонной аллергии, страдающим от поллиноза необходимо свести к минимуму возможность контакта с пыльцой. Так, в частности. следует ограничь время пребывания на открытом воздухе, избегать выездов на природу, окна в помещениях и автомобиле держать закрытыми, ежедневно проводите влажную уборку.

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Вне сезона цветения растений в Роспотребнадзоре посоветовали гражданам вести активный образ жизни: чаще бывать на свежем воздухе и заниматься спортом.

Напомним, основными проявлениями сезонной аллергии являются насморк, заложенность носа, приступы чиханья, покраснение, отечность и зуд век.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее учёные из Германии пришли к выводу, что в организме человека отложения поваренной могут привести к развитию аллергии.

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