Хабаровск, 24 июня, 2019, 08:52 — ИА Регнум. Международный скандал, вспыхнувший буквально на ровном месте: Россия и Грузия опять не дружат. Закрывается авиасообщение, Тбилиси трясёт от беспорядков, устраиваемых оппозицией. Всё из-за того, что приглашенный властями Грузии депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов (КПРФ) вёл заседание Межпарламентской ассамблеи православия на русском языке и сел в кресло спикера грузинского парламента. При этом ему и было предложено туда сесть. Сорвано введение безвизового режима между Россией и Грузией, туристы из России отменяют отпуска. Почему это произошло? Доктор политических наук Илдус Ярулин в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM заявил, что ситуация вполне ожидаема. Просто нужен был повод. И этот повод создали.

Jafo Photography Протесты в Тбилиси

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Илдус Ярулин «Это давно ожидаемый и вполне предсказуемый вариант развития событий. Нужен был повод ещё раз обвинить Россию во всех смертных грехах. Этот повод создали. Ведь после изгнания Саакашвили в политическую жизнь Грузии вмешались разные силы, с совершенно разными интересами. Силы эти разнонаправленные и во многом преследующие свои, узкокорыстные интересы. Ну, а виновата, как всегда, оказалась Россия. Антироссийскую риторику сегодня в Грузии использует огромное количество официальных лиц — начиная от президента и заканчивая парламентариями. Эта риторика вбивается в сознание людей. И если те, кто родился и вырос в СССР, ещё могут противопоставить ей какой-то опыт и знания, то у грузинской молодёжи такого опыта и таких знаний нет. Эта антироссийская кампания началась в США, когда всё, что касается России, преподносится исключительно в черном цвете. А некоторые новые постсоветские страны, включая и Грузию, которые стремятся стать друзьями США, они же, надо это понимать, всегда искали себе покровителей. Это и Польша, это и Украина, что страны Прибалтики, что ряд других. Они пытаются получить какие-то бонусы, заслужить уважение у США. И тут просто действует классический принцип: «против кого нам дружить». Поэтому «кресло раздора» в грузинском парламенте, повторю, просто повод. Надо просто понимать, что дипломатический протокол не допускает своеволия в таких вопросах — все места заранее распределены, принимающая сторона заранее знает, кто и где будет сидеть. Не было бы этого — нашёлся бы другой повод».

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Определенную ответственность, по мнению политолога, несёт и российский парламентарий Сергей Гаврилов, который повёл себя как человек неподготовленный и непрофессиональный.

«В конце концов, нужно думать, как ты себя ведешь, представляя Россию в очень непредсказуемой стране», — убежден Ярулин.

По мнению эксперта, ситуация будет обостряться, поскольку в настоящее время идёт борьба за влияние на Черном море, за порты, а весьма влиятельные силы ставят себе цель блокировать российские военно-морские базы.

«Сейчас активно рассматривается проблема Черного моря, а это порты на Черноморском побережье. Задача-максимум — блокировать российские военно-морские базы. Мы же видим, как это всё происходит и на Украине, теперь уже и в Азовское море американцы начинают лезть. Поэтому раз за разом будут находиться поводы винить Россию во всём. Сегодня нашей дипломатии нужно быть крайне внимательной к любым международным контактам», — подчеркнул Илдус Ярулин.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 20 июня в Грузии идёт противостояние — оппозиция выводит людей на митинги, готовит новые акции. Тбилиси сотрясают беспорядки. Поводом для них послужило выступление российского парламентария Сергея Гаврилова, который вёл заседание Межпарламентской ассамблеи православия, сев в кресло спикера грузинского парламента. Это обстоятельство разозлило депутатов от оппозиционных партий, российская делегация под охраной покинула Грузию. Оппозиция в Грузии предъявила правящей партии ультиматум, требуя отставки трех высокопоставленных чиновников.