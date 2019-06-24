Случившееся в Грузии ожидаемо. Нужен был повод – его создали: эксперт
Хабаровск, 24 июня, 2019, 08:52 — ИА Регнум. Международный скандал, вспыхнувший буквально на ровном месте: Россия и Грузия опять не дружат. Закрывается авиасообщение, Тбилиси трясёт от беспорядков, устраиваемых оппозицией. Всё из-за того, что приглашенный властями Грузии депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов (КПРФ) вёл заседание Межпарламентской ассамблеи православия на русском языке и сел в кресло спикера грузинского парламента. При этом ему и было предложено туда сесть. Сорвано введение безвизового режима между Россией и Грузией, туристы из России отменяют отпуска. Почему это произошло? Доктор политических наук Илдус Ярулин в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM заявил, что ситуация вполне ожидаема. Просто нужен был повод. И этот повод создали.
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Определенную ответственность, по мнению политолога, несёт и российский парламентарий Сергей Гаврилов, который повёл себя как человек неподготовленный и непрофессиональный.
«В конце концов, нужно думать, как ты себя ведешь, представляя Россию в очень непредсказуемой стране», — убежден Ярулин.
По мнению эксперта, ситуация будет обостряться, поскольку в настоящее время идёт борьба за влияние на Черном море, за порты, а весьма влиятельные силы ставят себе цель блокировать российские военно-морские базы.
«Сейчас активно рассматривается проблема Черного моря, а это порты на Черноморском побережье. Задача-максимум — блокировать российские военно-морские базы. Мы же видим, как это всё происходит и на Украине, теперь уже и в Азовское море американцы начинают лезть. Поэтому раз за разом будут находиться поводы винить Россию во всём. Сегодня нашей дипломатии нужно быть крайне внимательной к любым международным контактам», — подчеркнул Илдус Ярулин.
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Как сообщало ИА REGNUM, с 20 июня в Грузии идёт противостояние — оппозиция выводит людей на митинги, готовит новые акции. Тбилиси сотрясают беспорядки. Поводом для них послужило выступление российского парламентария Сергея Гаврилова, который вёл заседание Межпарламентской ассамблеи православия, сев в кресло спикера грузинского парламента. Это обстоятельство разозлило депутатов от оппозиционных партий, российская делегация под охраной покинула Грузию. Оппозиция в Грузии предъявила правящей партии ультиматум, требуя отставки трех высокопоставленных чиновников.