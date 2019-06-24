Киев, 24 июня, 2019, 08:27 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом России Владимиром Путиным поднимет тему освобождения украинских моряков, задержанных российскими пограничниками в Чёрном море в конце 2018 года, заявил глава МИД Украины Павел Климкин 23 июня в интервью украинскому «Пятому каналу».

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

По его словам, украинская сторона предварительно поговорила с представителями Белого дома и госдепа США о том, какие вопросы, связанные с Украиной, будут подняты на встрече.

«Украина там точно будет присутствовать, и освобождение «пленных» украинских моряков там тоже будет присутствовать», — рассказал Климкин.

Напомним, Украина пообещала инициировать «новую волну давления» на Россию, если та не отпустит экипаж трёх судов ВМС Украины, задержанных в ноябре 2018 года при попытке незаконного прохода через Керченский пролив.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник президента США Джон Болтон заявил, что Дональд Трамп с нетерпением ожидает встречи с Владимиром Путиным на саммите стран «Большой двадцатки» в японской Осаке.

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