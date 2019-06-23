Воскресенье, 23 Июня 2019 года
17:42:02 МСК

Трамп с нетерпением ждет встречи с Путиным — Болтон

Политика

Ранее глава США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что он встретится в конце июня в Осаке с президентом РФ Владимиром Путиным

Трамп с нетерпением ждет встречи с Путиным — Болтон
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин и Дональд Трамп

Вашингтон, 23 июня 2019, 17:35 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп, который в конце июня 2019 года посетит саммит «Большой двадцатки» (G20) в японской Осаке, с нетерпением ждёт встречи с главой РФ Владимиром Путиным. Об этом, как передает RT, заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

«Трамп с нетерпением ждёт встречи с президентом Путиным», — заявил Болтон.

Ранее глава США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что он встретится в конце июня в Осаке с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

Читайте также: Трамп подтвердил, что встретится в Осаке с лидерами России и Китая

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Российско-американские отношения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить