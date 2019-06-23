Глава МИД Украины пригрозил Москве «новой волной давления»

Киев, , 18:58 — REGNUM Украина может инициировать на международных площадках «новую волную давления» на Российскую Федерацию после 25 июня 2019 года. Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин в интервью украинскому «Пятому каналу».

«Украина начнет (после 25 июня) новую волну давления на РФ на международных площадках», — сказал украинский дипломат.

По его словам, если Москва до вышеуказанной даты не представит в Международный трибунал ООН отчёт об освобождении моряков ВМС Украины, официальному Киеву придется усилить давление на РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, три корабля ВМС Украины, которые вторглись в территориальные воды России и отказывались подчиняться законным требованиям российских пограничников, были задержаны в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Члены экипажей украинских судов позднее буди арестованы.

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