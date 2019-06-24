Москва, 24 июня, 2019, 07:16 — ИА Регнум. Торги 21 июня начались с «гэпов» вверх по рублевым парам. Рубль подешевел по итогам дня на новостях о том, что группа демократов-центристов в Конгрессе США предложила ввести новые санкции в отношении российского суверенного долга, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль и доллар

Наибольшие потери рубль понес против единой валюты. 20 июня евро значительно вырос, до 1,1378 на фоне срабатывания стоп-ордеров при пробое уровня сопротивления 1,1330, а также общего ослабления американской валюты на фоне «голубиных» заявлений представителей ФРС США. Глава ФРБ Сент-Луис Буллард и глава ФРБ Миннеаполиса Кашкари заявили, что, по их мнению, Центральный банк должен был понизить и не удерживать свою ставку на последнем заседании.

Рубль подешевел к доллару на 0,21%, до 63,02 руб. Большую часть потерь ему удалось отыграть на фоне ослабления доллара, налогового периода, а также роста нефтяных котировок. Баррель Brent стоит больше $65. Напряженная ситуация на Ближнем Востоке поддержит нефтяной рынок на этой неделе.

Участники рынка сфокусированы на торговых переговорах между США и Китаем, которые пройдут 28−29 июня на саммите G20 в Японии. Общий настрой для рубля остается позитивный, поэтому пара доллар/рубль сохранит позиции около уровня 63 руб. Если тема с новыми санкциями стихнет, то рубль попытается укрепиться к доллару до 62 руб.

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