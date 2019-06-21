Для рубля сложился ряд позитивных факторов

Москва, , 15:48 — REGNUM Динамика укрепления рубля на протяжении всей недели, вероятно, сохранится до сегодняшнего вечера (21 июня), заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Дмитрий Будаев.

«Сопутствующими факторами укрепления российской валюты служат предстоящие выплаты дивидендов по акциям российских корпораций, а также уплата НДПИ и рост котировок нефти марки Brent, которые зашли за рубеж в 63 доллара за баррель», — отметил эксперт.

Основой оптимизма является еще и тот факт, что в преддверии начала предвыборной гонки в США Дональд Трамп заявляет о готовности начала диалога с главами РФ и Китая на предстоящем саммите большой двадцатки. Взгляды инвесторов сегодня будут направлены на выход данных по индексу деловой активности в производственном секторе США, который будет опубликован в 16:45 по мск.

«Ориентируясь на предыдущее ухудшение показателей рынка труда и ослабление макроэкономической статистики, можно предположить, что предварительные данные выйдут хуже прогнозируемых.

Это окажет дополнительное давление на американский доллар. Исходя из вышесказанного, валютная пара USDRUB 21 июня может достигнуть отметки 62,10», — полагает Будаев.

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