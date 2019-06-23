Тбилиси, 23 июня, 2019, 20:40 — ИА Регнум. В столице Грузии снова началась акция протеста. Об этом передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Грузия

Акция протеста, стартовавшая 23 июня у здания парламента страны, немногочисленна в отличие от предыдущих.

В настоящее время за происходящим наблюдают сотрудники правоохранительных органов и бригады скорой медицинской помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, массовые беспорядки, организованные грузинскими оппозиционерами, вспыхнули после срыва работы Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси 20 июня. Поводом к агрессивным действиям оппозиционеры назвали тот факт, что в кресло председателя парламента Грузии сел депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов. Причём занять именно это место Гаврилова попросили представители грузинских властей.

Читайте также: В Грузии сообщили о первой жертве массовых беспорядков