Тайбэй, 23 июня, 2019, 16:08 — ИА Регнум. Прекращение сотрудничества британского разработчика архитектуры процессоров ARM с китайской компанией Huawei носит временный характер, заявил председатель корпорации SoftBank Масаёси Сон 22 июня на форуме в Тайбэе. Об этом сообщает газета DigiTimes.

A4-Nieuws Huawei

В 2016 году британская компания ARM Holdings была выкуплена японской корпорацией SoftBank за £24,3 млрд. Глава SoftBank рассказал, что он не участвует в повседневной деятельности ARM, поэтому узнал о решении о прекращении сотрудничества британской компании с Huawei только из газет. Масаёси Сон объяснил, что это решение носит временный характер.

«ARM не прекратила свои отношения с Huawei. Компания изучает, какие решения содержат более 25% американских технологий, а какие — менее», — отметил Сон.

Он добавил, что ARM надеется продолжить сотрудничество с Huawei после того, как будет завершён процесс проверки.

Напомним, в мае администрация США внесла китайскую компанию Huawei в «чёрный список». Согласно этому решению, сотрудничать с Huawei было запрещено не только американским компаниям, но и организациям из других стран, в производственных цепочках которых используется более 25% американских технологий.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая стало известно, что британский производитель архитектуры микропроцессоров ARM прервал сотрудничество по всем контрактам с китайским технологическим гигантом Huawei.