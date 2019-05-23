Корпорация ARM рвёт отношения с Huawei из-за санкций США

Лондон, , 01:09 — REGNUM Распоряжение прервать все контракты с китайской телекоммуникационной корпорацией Huawei выпустил для своих сотрудников британский производитель архитектуры микропроцессров ARM, передаёт ВВС.

Корпорация распорядилась разорвать контракты также с дочерними компаниями Huawei. Теперь китайская корпорация не сможет получать технологии изготовления процессоров для своих телефонов и какую-либо техническую поддержку.

Уточняется, что это сделано из-за введённых Вашингтоном санкций против Huawei.

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Напомним, ARM является одним из крупнейших в мире разработчиков, производителей и лицензиаров архитектуры микропроцессоров для мобильных телефонов. Корпорация сама не производит микросхемы, но разрабатывает микропроцессоры и лицензирует собственные технологии третьим фирмам для производства чипов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, упомянутые санкции Вашингтона против Huawei и его партнёров вводятся в середине мая. Китайского производителя обвинили в том, что он несёт угрозу национальной безопасности Штатов. Ряд корпораций уже отказались сотрудничать с Huawei.

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