Сейлем, США, 23 июня, 2019, 10:12 — ИА Регнум. Управление исправительных учреждений штата Орегон запретило передавать заключённым книги по программированию и компьютерной грамотности. Об этом сообщает Salem Reporter со ссылкой на список запрещённой литературы, полученной от управления.

Иван Шилов ИА REGNUM Цифровой террор

Журналисты обнаружили, что в список запрещённой литературы попали не только книги, посвящённые программированию, но и вполне безвредные издания по общей компьютерной грамотности.

«Там нет абсолютно ничего, что могло бы создать угрозу безопасности. Книги написаны для потребителей. Там очень мало о сетевом взаимодействии и, конечно же, нет ничего о взломе сетей», — рассказал автор книги «Windows 10 для чайников» Энди Рэтбоун.

Однако в управлении исправительных учреждений штата объяснили, что беспокойство администрации вызвали несколько разделов этой книги, посвящённых настройке сетей и установке паролей для нескольких учётных записей.

«Учитывая количество книг, поступающих в наши учреждения, зачастую трудно определить глубину информации и оценить риски, связанные с этой информацией. Обычно мы по умолчанию придерживаемся консервативного подхода при принятии книг в наши библиотеки», — ответили представители управления.

Представитель организации «Книги для заключенных» Энди Чан добавил, что эта проблема является характерной не только для Орегона, но и для других штатов США.

«Многие люди, которые долгое время находятся взаперти, уже изолированы от технологических достижений. Вы находитесь там [в тюрьме] в течение 20 лет, вы даже не знаете, что такое мобильный телефон или Интернет. Это просто лишает людей возможности работать в современном обществе», — выразил обеспокоенность Энди Чан.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня на международном конгрессе по кибербезопасности премьер-министр России Дмитрий Медведеврассказал, что в 2019 году мировая экономика может потерять от кибератак до $2,5 трлн.