Лондон, 22 июня, 2019, 14:39 — ИА Регнум. Нейробиологи из Королевского колледжа в Лондоне установили, что изменения в системе метаболизма серотонина могут свидетельствовать о предстоящем развитии болезни Паркинсона. Исследование опубликовано в научном журнале The Lancet Neurology, также авторы прокомментировали результаты работы порталу EurekAlert!

Albert Londe «Поза манекена» характерная для болезни Паркинсона

Болезнь Паркинсона является одним из самых распространённых нейродегенеративных заболеваний, уступая только болезни Альцгеймера. Учёным известно, что изменения в структуре мозга начинаются задолго до появления первых симптомов болезни, однако надёжных методов диагностики этого заболевания на ранних стадиях пока не разработано.

Группа нейробиологов под руководством профессора Мариоса Политиса провела исследование в котором приняли участие 14 добровольцев с мутациями в гене α-синуклеина (SNCA). У людей с такими мутациями почти наверняка в течение жизни развивается болезнь Паркинсона.

Учёные изучили структуру мозга добровольцев с мутациями в гене SNCA, 65 пациентов с болезнью Паркинсона, а также 25 здоровых добровольцев. Анализ полученных данных показал, что в качестве первых симптомов болезни Паркинсона могут использоваться изменения в системе метаболизма серотонина.

«Наши результаты показывают, что раннее обнаружение изменений в системе серотонина может открыть двери для разработки новых методов лечения, чтобы замедлить и, в конечном итоге, предотвратить прогрессирование болезни Паркинсона», — объяснил профессор Политис.

Авторы отметили, что изучение структуры мозга в исследовании проводилось с помощью позитронно-эмиссионной томографии. Этот метод является дорогостоящим и трудоёмким, поэтому дальнейшие исследования могут быть направлены на разработку более доступных инструментов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1990 по 2015 год число людей с болезнью Паркинсона в мире выросло в два раза и достигло 6 млн.