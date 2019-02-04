Ученые бьют тревогу: болезнь Паркинсона прогрессирует

Москва, , 12:22 — REGNUM Болезнь Паркинсона (БП) продолжает быстро распространяться в мире. К 2040 года это болезнь примет характер пандемии. Такие данные представил медицинский центр Университета Рочестера (University of Rochester Medical Center), передает «Медвестник».

По мнению медэкспертов, болезнь Паркинсона самое быстрорастущее заболевание нервной системы. Причина — неврологические расстройства.

С 1990 по 2015 год число людей с БП в мире выросло в два раза и превысило 6 млн. По прогнозам экспертов, эта цифра к 2040 году достигнет 12 млн человек

Эксперты считают, что необходимо срочно принять профилактические меры по борьбе с данным заболеванием. Тогда глобальную пандемию болезнь Паркинсона можно будет остановить.

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