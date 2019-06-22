Вашингтон, 22 июня, 2019, 13:26 — ИА Регнум. Специалисты компании Positive Technologies, специализирующейся на разработке программного обеспечения в области информационной безопасности, установили, что 43% приложений в Google Play и 35% приложений в App Store подвержены критическим уязвимостям. Об этом сообщает AndroidHeadlines.

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Эксперты Positive Technologies изучили программы в магазинах мобильных приложений для Android и iOS-устройств. Было установлено, что три четверти мобильных приложений в обоих магазинах недостаточно надёжно защищают данные, получаемые от пользователей. Причём эти данные могут включать пароли, финансовую информацию, а также личную переписку.

Также специалисты отметили, что многие приложения запрашивают разрешения для доступа к информации с мобильных устройств в объёме, значительно превышающем необходимый для корректной работы приложений.

Напомним, в 2019 году компания Google ужесточила требования, предъявляемые к разработчикам приложений, распространяемых через Play Store. Это привело к тому, что к маю из магазина приложений для Android-устройств было удалено 98% программ, запрашивающих доступ к архиву SMS-сообщений и истории вызовов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первом квартале 2019 года общие затраты на неигровые мобильные приложения в магазинах Google Play и App Store выросли на 17% в годовом исчислении и составили $19,5 млрд.