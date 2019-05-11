Из Google Play удалили приложения, запрашивающие доступ к истории вызовов

Маунтин-Вью, США, , 10:59 — REGNUM С начала марта компания Google удалила из магазина приложений Play Store для Android-устройств 98% программ, запрашивающих доступ к архиву SMS-сообщений и истории вызовов. Об этом сообщает портал Android Police со ссылкой на материалы, полученные на конференции для разработчиков Google I/O 2019.

Администрация Google ужесточила требования к разработчикам приложений для Adnroid-устройств в январе. Согласно новым правилам, доступ к SMS-сообщениям и журналу вызовов могут запрашивать только приложения, установленные на мобильном устройстве в качестве программ по умолчанию для совершения звонков и отправки сообщений.

В марте команда Play Store начала удалять из магазина приложения, программный код которых не был изменён согласно новым правилам. На конференции Google I/O было объявлено, что из Play Store убрали 98% таких приложений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на конференции Google I/O 2019 ведущий директор Android Стефани Катбертсон заявила, что количество активных устройств под управлением операционной системы Android достигло 2,5 млрд.

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