Вашингтон, 22 июня, 2019, 02:33 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп не ищет возможности начать войну с Ираном. Об этом американский президент заявил в интервью телеканалу NBC News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Боеготовность

«Я не ищу повода для войны. Но если бы он был, мы бы нанесли такой удар, которого вы доселе не видели. Но я даже не собираюсь этого делать», — заявил он.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп отменил удар по Ирану в ответ на уничтожение американского беспилотника. По его словам, решение об отмене удара он принял, когда узнал число возможных жертв.