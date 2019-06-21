Лондон, 21 июня, 2019, 21:28 — ИА Регнум. Нефть WTI продемонстрировала самый большой недельный рост цены с декабря 2016 года, 21 июня передаёт агентство Reuters.

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На фоне роста напряженности между США и Ираном с 17 июня WTI выросла примерно на 10%. Мировой эталон, марка Brent, за неделю показала рост около 5%.

В настоящий момент нефть Brent оценивается в $65,19 за баррель. Нефть марки WTI— в $57,52 за баррель.

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