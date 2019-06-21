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Нефть растет: Brent — выше $65, WTI подбирается к $58

Экономика

Напряженность в Ормузском проливе подталкивает цены на нефть

Нефть растет: Brent — выше $65, WTI подбирается к $58
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нефть

Лондон, 21 июня 2019, 20:17 — REGNUM  Мировые цены на нефть продолжают расти — Brent превышает $65 за баррель, WTI движется к $58 за баррель, 21 июня передаёт агентство Reuters.

К настоящему моменту нефть марки Brent подорожала на 73 цента (1,13%), до $65,18 за баррель. В ходе торгов «мировой эталон» уже достигал $65,75 за баррель.

Нефть марки WTI поднялась в цене на 42 цента (0,74%), до $57,49 за баррель. Максимумом сессии для марки являются $57,97 за баррель.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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