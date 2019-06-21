Санкт-Петербург, 21 июня, 2019, 14:52 — ИА Регнум. То, что в Санкт-Петербурге до сих пор остается множество коммунальных квартир, объясняется не только недостаточными усилиями городских властей, но и позицией самих обитателей «коммуналок», многие из которых не желают покидать жилье в центре города или очень выгодно его сдают. Такое мнение высказал генеральный директор агентства недвижимости «Невский Простор» Александр Гиновкер.

Дарья Драй ИА REGNUM Петербург, центр

Напомним, 19 июня депутаты Заксобрания Петербурга приняли законопроект, предусматривающий ремонт домов — объектов культурного наследия — и расселение расположенных в них коммунальных квартир по схеме государственно-частного партнерства, совместными усилиями бюджета и частных инвесторов. По такой схеме может быть отремонтировано около 500 домов, подсчитали авторы законопроекта. В Петербурге до сих пор остается около 70 тысяч коммунальных квартир.

Эксперты отмечают, что самые привлекательные для инвесторов коммунальные квартиры уже расселены. Остающиеся — не столь интересны, а также зачастую имеют нерешенные юридические проблемы. Кроме того, их жильцы часто неадекватно завышают стоимость своих комнат.

«Далеко не все владельцы таких объектов хотят переезжать. Казалось бы, в 21-м веке коммунальные квартиры уходят в прошлое, но в то же время практика показывает обратное», — отметил Александр Гиновкер.

По его словам, рентабельность сдачи в аренду комнаты в исторической части города выше, чем при сдаче отдельной квартиры. Так, квартира в целом может приносить 5−7% годовых, а комната — 10−12%. Это препятствует расселению «коммуналок» так же, как отказ хотя бы одного из жильцов переезжать в другое жилье.

«Если город хочет уйти от звания коммунальной столицы, то нужны меры как экономического, так и законодательного характера. Если нужно жильцам, то в первую очередь должно быть согласие всех со-собственников, и у них должны быть адекватные ценовые ожидания, чего сейчас, как правило, не бывает», — добавил Александр Гиновкер.

По мнению петербургских риелторов, для решения проблем «коммуналок» надо объединить государственные программы по расселению коммунальных квартир и план по созданию доступного арендного жилья.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Санкт-Петербурге планируется расселить более трех тысяч коммунальных квартир и предоставить их жильцам социальные выплаты на сумму 2,7 млрд рублей.

В 2018 году было расселено 3,7 тыс. коммунальных квартир, в настоящее время их количество составляет 69 тысяч. В коммуналках до сих пор проживает 229 тысяч семей, из них 81 тыс. семей состоят на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.

За период действия программы «Расселение коммунальных квартир в Санкт-Петербурге», с 2008 года, улучшены жилищные условия 106 тысяч семей, расселено 47 тыс. коммунальных квартир. Еще 29,5 тысячи семей оказано содействие в улучшении жилищных условий путем предоставления социальных выплат.