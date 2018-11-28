В Петербурге появятся новые «очереди» на расселение коммуналок

Санкт-Петербург, , 15:11 — REGNUM Петербуржцы, которые живут в коммунальных квартирах более 15 лет, но все еще не дождались своей очереди на расселение, поднимутся в списке вверх. Такой законопроект принял 28 ноября петербургский парламент, передает корреспондент ИА REGNUM.

Поправки в закон о целевой программе «Расселение коммунальных квартир в Санкт-Петербурге» предложил Смольный. Однако многие депутаты сочли, что эти меры лишь усугубят положение жителей коммуналок.

Сейчас участники целевой программы получают соцвыплаты по очереди, в какой они встали на жилищный учет, при этом первоочередное право получают те, кто живет в многокомнатных коммуналках, в коммунальных квартирах, подлежащих расселению, а также те, у кого есть трое несовершеннолетних детей.

«Достаточно большое количество семей, проживающих в коммунальных квартирах, состоят на жилищном учете более 15 лет и до сих пор не получили мер поддержки в виде социальной выплаты», — сказал представитель Смольного в Заксобрании Юрий Шестериков. Проект сделает таких людей «первоочередниками», наравне с перечисленными выше категориями.

Это позволит 1178 семьям из коммуналок «иметь первоочередное право» на соцвыплаты по целевой программе, подчеркнул Шестериков. Он не уточнил, когда это «первоочередное право» в реальности приведет к улучшению жилищных условий.

Депутат от «Справедливой России» Алексей Ковалев напомнил, что после поправок в законы от 2015 года Смольный решил не предоставлять жителям коммуналок никаких других субсидии на улучшение жилищных условий, помимо программы по расселению.

Петербургский бюджет выделял по 3 млрд 100 млн рублей на эти цели ежегодно в течение последних четырех лет. В 2019 году врио губернатора Александр Беглов своей поправкой сократил эту сумму до 2 млрд 800 млн рублей.

«Но мы планируем в рамках корректировки эти средства увеличить», — обещал Шестериков.

С 2008 года за время действия программы в городе расселились 44 тыс. коммунальных квартир, но в Петербурге остаются еще около 80 тыс. коммуналок. Депутат от «Партии роста» Оксана Дмитриева подчеркнула, что в это число расселенных квартир чиновники всегда включают абсолютно все коммуналки, которые могли расселиться по разным причинам — в виду аварийности жилья, через субсидии по другим жилищным программам, например, «Молодежи — доступное жилье» и прочим.

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Она попыталась добиться от главы Жилищного комитета Валерия Шияна ответа, насколько эффективна именно целевая программа по расселению коммуналок — сколько квартир в 2017 году из имеющегося в Смольном перечня удалось полностью расселить благодаря ей, сколько денег на это потратили и какое количество семей получили субсидии.

Но ответы Шияна ее не удовлетворили, так как он продолжал называть совокупные цифры. «Я чувствую, что они сами не понимают, какой законопроект они внесли. Если мы все, зная ситуацию, не можем от вас добиться ответа, то понятно, что лица, принимающие решения, которые с вами это не обсуждали тут в течение нескольких лет, не могут понять, какие вы каверзы готовите, что вы приготовили для врио губернатора», — сказала Дмитриева.

Она напомнила, что программа должна расселять коммуналки, квартира должна становиться отдельной и заселяться одной семьей. Существующий же механизм лишь тормозит расселение. Дмитриева заявила, что новый законопроект «существенно ограничивает» права граждан, так как теперь появится еще и очередь из «первоочередников». С учетом сокращения ассигнований на программу, очереди только увеличатся.

«Скажем, квартира включена в перечень, жители добились согласия на получение соцвыплат. Случилось чудо — появился покупатель. А дальше — вы встаете в очередь и ждете получения соцвыплат, даже если уже есть покупатель. Какой покупатель будет ждать такую квартиру? Программа может действовать, только если по перечню моментально идут соцвыплаты, без всякой очереди, потому что и так эти коммуналки старые никто не покупает», — сказала Дмитриева.

«Эсер» Алексей Ковалев добавил, что сопротивлялся желанию Жилищного комитета в прошлом позволить выделять деньги по программе «расселения» без фактического расселения коммунальных квартир, когда суммы получают отдельные жильцы, съезжают, оставляя пустую комнату.

«Им (чиновникам) стыдно признаться, что по этим спискам 90% жителей коммуналок просто выселяются оттуда отдельно, оставляя эти квартиры в том же коммунальном состоянии», — подчеркнул Ковалев.

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