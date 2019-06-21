Владивосток, 21 июня, 2019, 11:04 — ИА Регнум. Социальным взрывом может обернуться арест счетов крупного дальневосточного строительного холдинга. Руководство холдинга «Востокцемент», в который входит семь заводов, обратилось к общественности, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

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На официальном сайте холдинга «Востокцемент» руководители холдинга дали оценку происходящим событиям, пояснив, что расчётные счета всех предприятий компании под арестом.

«Ввиду сложившейся ситуации вокруг компании «Востокцемент» и входящих в состав холдинга заводов мы считаем необходимым дать ряд разъяснений. 31 мая 2019 года Генеральная прокуратура через Басманный районный суд Москвы наложила арест на расчётные счета предприятий, выступающих ответчиками по гражданскому иску о взыскании 3,2 миллиарда рублей. Это АО «Спасскцемент», АО «Теплоозёрский цементный завод», АО «Владивостокский бутощебеночный завод», АО «Дробильно-сортировочный завод», ООО «ДВ-Цемент». А также ООО «Востокцемент» и АО ПО «Якутцемент», которые ответчиками не являются», — сказано в обращении.

Далее авторы обращения рассказывают о том, к чему может привести складывающаяся ситуация.

«Наши предприятия являются стабильно работающими, не имеющими задолженности по заработной плате и недоимок по уплате налогов. Сейчас в холдинге трудятся порядка 5000 человек. Вне зависимости от внешних факторов, как и у любого предприятия, у нас существуют обязанности по выплате заработной платы, налоговых платежей и сборов в бюджет, платежей во внебюджетные фонды (Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования), а также по выполнению обязательств перед нашими поставщиками и подрядчиками. Арест счетов предприятий неизбежно приведёт к невозможности выполнения обязательств перед поставщиками, выплаты заработной платы работникам заводов и соответствующих налоговых платежей. Конечный итог подобного положения вещей — остановка предприятий и увольнение сотрудников — 5000 семей могут остаться без средств к существованию. Это повлечёт за собой рост социальной напряженности на территории Приморского края, Еврейской автономной области и республики Саха (Якутия)», — сказано в обращении.

Также в обращении раскрывается производственная мощь холдинга, основные задачи, решаемые структурами холдинга и завязанные на холдинг стройки федерального значения:

«Спасскцемент, Якутцемент, Теплоозёрский цементный завод, ВБЩЗ и ДСЗ являются основными поставщиками строительных материалов — цемента, клинкера, щебня, минерального порошка — в дальневосточном регионе. Стройматериалы «Востокцемента» отгружались на крупнейшие объекты. Среди которых — космодром «Восточный» и Нижне-Бурейская ГЭС в Амурской области, Русский и Золотой мосты, судостроительный завод «Звезда», третья очередь угольного терминала «Восточный порт» в Приморском крае, на объекты алмазодобывающей и золотодобывающей промышленности в Якутии, ТЭЦ в Советской Гавани в Хабаровском крае, на стройки Сахалинской области и Забайкальского края».

Обращение заканчивается констатацией того факта, что в данных условиях предприятия холдинга не смогут выполнить свои контрактные обязательства перед деловыми партнёрами.

Интернет-издание «Набат» пишет, что Теплоозёрский цементный завод работает на остаточных запасах сырья, но если счета не будут разблокированы, то предприятие придётся остановить, а людей отправить в отпуска.

«Действительно, 19 июня вечером мы узнали о том, что счета все арестованы. Соответственно, холдингом «Востокцемент» были поданы жалобы во все инстанции. Но понимая, что вопрос рассмотрения жалоб — это длительный процесс, который может занять несколько месяцев, мы вчера подготовили письма руководителям регионов о сложившейся ситуации. Мы прекрасно понимаем, что блокировка счетов просто остановит работу предприятия, — сообщил интернет-изданию «Набат» управляющий Теплоозёрского цементного завода Евгений Сысоев.

Ситуация осложняется ещё и тем, что предприятие обслуживает водозабор, который питает посёлок. С заблокированными счетами эта работа также будет остановлена, что грозит мгновенным социальным взрывом.

«Теплоозёрский цементный завод обслуживает водозабор, который питает водой посёлок Теплоозёрск. С заблокированными счетами мы это не сможем делать. Нужно платить заработную плату работникам. В этом месяце у нас зарплата выплачена, но через неделю мы должны вторую часть зарплаты платить. Тоже будет проблема. Поэтому, понимая, что сегодня это может грозить социальным взрывом, мы обратились с письмом к губернатору о сложившейся ситуации», — проинформировал Евгений Сысоев.

По словам управляющего цементным заводом, руководители предприятия будут встречаться с губернатором Еврейской области Александром Левинталем в надежде, что он как представитель государства сможет оказать предприятию помощь в разблокировке счетов во избежание неминуемой социальной катастрофы.

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Как сообщало ИА REGNUM, Генеральная прокуратура России обратилась в суд с гражданским иском о взыскании с бывшего главы Владивостока, владельца группы компаний «Востокцемент» Игоря Пушкарёва 3,2 млрд рублей. В настоящее время в суде идёт рассмотрение ходатайства об изменении территориальной подсудности.