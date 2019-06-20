Верховный суд перенёс рассмотрение гражданского дела Игоря Пушкарёва

Владивосток, , 06:58 — REGNUM Верховный суд перенёс рассмотрение ходатайства Генпрокуратуры России о территориальной подсудности гражданского дела бывшего главы Владивостока Игоря Пушкарёва на другую дату в связи с невозможностью выслушать все стороны процесса, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Ходатайство об изменении территориальной подсудности гражданского дела в отношении Игоря Пушкарёва инициировала Генеральная прокуратура РФ, которая, не дожидаясь решения апелляционной инстанции, обратилась в суд с иском о взыскании с Игоря Пушкарёва, Андрея Пушкарёва и Андрея Лушникова 3,2 млрд рублей, обосновав свои требования не вступившим в законную силу приговором Тверского районного суда города Москвы. При этом Генеральная прокуратура РФ вновь выразила недоверие судьям Приморского края и попросила передать дело в тот же Тверской районный суд города Москвы.

Юристы, наблюдающие за процессом, уверенны, что в отличие от уголовного, гражданский процесс вообще в принципе не предоставляет право Генеральному прокурору РФ на обращение в суд с подобным ходатайством.

Судья, оценив невозможность опросить всех заинтересованных участников процесса, принял решение перенести рассмотрение иска о территориальной подсудности на 12 июля, предупредив стороны о необходимости заранее ознакомиться с материалами дела.

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Как сообщало ИА REGNUM, после оглашения приговора Игорю Пушкарёву, которому суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет, в обществе вспыхнула волна негодования. Наблюдатели отмечали огромную пропасть между вменяемыми ему деяниями и полученным сроком.

«Как человек, в определённой степени знакомый с материалами дела, могу заявить, что ничего подтверждающего вину Пушкарёва в приговоре нет. Он, конечно, не безгрешен. Но того, за что его приговорили к 15 годам лишения свободы с полумиллиардным штрафом, он не совершал», — считает адвокат Алексей Клёцкин.