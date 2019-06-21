Генпрокуратура арестовала счета предприятий Игоря Пушкарёва

Владивосток, , 06:04 — REGNUM Решением Басманного районного суда Москвы в рамках гражданского дела о взыскании 3,2 млрд рублей, арестованы счета группы компаний «Востокцемент», принадлежащих Игорю Пушкарёву. Под арест попали и счета компаний, не являющихся ответчиками по данному производству, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Экс-мэр Владивостока Пушкарёв о своём приговоре: по ком звонит колокол?

Генпрокуратура получила решение Басманного районного суда Москвы для ареста счётов компаний, входящих в группу «Востокцемент» и являющихся ответчиками по гражданскому делу о взыскании 3,2 млрд рублей: АО «Спасскцемент», АО «Теплоозерский цементный завод», АО «Владивостокский бутощебеночный завод», АО «Дробильно-сортировочный завод», ООО «ДВ-Цемент». Также аресту подверглись счета компаний ООО «Востокцемент» и АО ПО «Якутцемент», не являющихся ответчиками по данному делу.

Эта мера ставит под угрозу увольнения порядка 5 тыс. работников этих предприятий, которые в результате могут остаться без средств к существованию. Компании, оставшись без денег, вынуждены будут приостановить работу и уволить сотрудников в нескольких регионах страны. В частности, речь идёт об увольнении работников в Приморье, Еврейской автономии и Якутии.

Специалисты говорят, что данные предприятия являются основными поставщиками стройматериалов для строящихся объектов по всему Дальнему Востоку. Арест счетов образует ситуацию, в которой стройки, в том числе и федерального масштаба, не получат обещанные материалы, и это самым негативным образом скажется на работе подрядчиков всей строительной отрасли ДФО.

Читайте также: Верховный суд перенёс рассмотрение гражданского дела Игоря Пушкарёва

Как сообщало ИА REGNUM, Верховный суд перенёс рассмотрение ходатайства Генпрокуратуры России о территориальной подсудности гражданского дела бывшего главы Владивостока Игоря Пушкарёва на другую дату в связи с невозможностью выслушать все стороны процесса. В гражданском порядке с Игоря Пушкарёва и лиц, проходящих с ним по одному уголовному делу, Генпрокуратура решила взыскать 3,2 млрд рублей.