Москва, 21 июня, 2019, 09:58 — ИА Регнум. На фоне активного роста нефтяных фьючерсов 20 июня и общей слабости доллара США российский рубль продемонстрировал заметное укрепление против основных валют на Московской бирже. Курс доллара США рухнул к отметке 62,90 руб., евро достиг уровня 71,00 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора по науке департамента образования Института Трейдинга и Инвестиций «Феникс» Александр Егоров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Цены на нефть резко выросли на торгах 20 июня на фоне роста геополитической напряженности на Ближнем Востоке и открытого военного столкновения Ирана и США. Над территорией Исламской Республики иранские военные сбили американский беспилотник, что может привести к дальнейшему обострению в регионе», — предполагает эксперт.

При этом после сигналов ФРС США, полученных в ходе последнего заседания регулятора, о возможном скором снижении ставок по федеральным фондам, доллар США испытывает широкомасштабное давление продаж на международном рынке Forex. Российский рубль также получает поддержку от спроса на ОФЗ и приближения налогового периода в РФ.

«Сегодня, 21 июня, в ходе азиатских торгов нефть корректируется вниз, что может привести к некоторой коррекции и на локальном валютном рынке. Стоимость доллара против рубля в начале торгов может вернуться выше 63 руб. а евро может вырасти к 71,20 руб. Дальнейшая динамика будет определяться новостями с Ближнего Востока и динамикой нефтяных фьючерсов», — считает Егоров.

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