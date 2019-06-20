Рига, 20 июня, 2019, 21:38 — ИА Регнум. Депутаты Рижской думы сегодня, 20 июня, выразили вотум недоверия мэру Дайнису Турлайсу.

Saeima Дайнис Турлайс

В пользу его отставки проголосовал 31 депутат, среди которых все оппозиционные депутаты столичного горсовета, а также четверо ранее исключенных депутатов из партии «Согласие»: Валерий Петров, Алексей Росликов, Виталий Дубов и Вадим Баранник. Против его отставки проголосовало 29 депутатов от «Согласия» и «Честь служить Риге», а также представитель «Новой консервативной партии» Имантс Кейшс.

Уже бывший мэр Риги заявил журналистам, что если эти действия направлены на проведение внеочередных выборов, то это безответственно.

Теперь депутатам Рижской думы необходимо в течение двух месяцев договориться и назначить нового мэра, в противному случае Сейм (парламент Латвии) имеет право инициировать ее роспуск.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, представитель партии «Честь служить Риге» Дайнис Турлайс был назначен на пост мэра латвийской столицы в конце мая 2019 года. Его кандидатуры была единственной, так как оппозиция других кандидатур не выдвинула.

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Напомним, что в начале апреле 2019 года мэр Риги Нил Ушаков был отстранен по решению латвийского министра охраны окружающей среды и регионального развития Юриса Пуце. Причина — допущенные за последние годы администрацией города финансовые нарушения.

Ранее Ушаков оказался в центре скандала, когда в его квартире прошли обыски в рамках уголовного дела. После этого Ушаков заявил, что в отставку не уйдет, а в конце февраля анонсировал свои планы избраться в Европейский парламент.