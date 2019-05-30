В Риге выбрали нового мэра

Рига, , 22:18 — REGNUM Сегодня в четверг, 30 мая, прошли выборы нового мэра латвийской столицы, по итогам которых пост занял представитель от партии «Честь служить Риге» Дайнис Турлайс.

Кандидатура Турлайса была единственной, так как оппозиция Рижской думы других альтернативных кандидатур не предложила. В ходе голосования Турлайс получил от депутатов самоуправления 32 голоса «за» и 0 «против».

В своем первом заявлений новый градоначальник пообещал быть мэром всех рижан, тесно сотрудничать с оппозиционными депутатами и быть открытым для разных мнений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале апреле 2019 года мэр Риги Нил Ушаков был отправлен по решению латвийского министра охраны окружающей среды и регионального развития Юриса Пуце. Причина — допущенные за последние годы администрацией города финансовые нарушения.

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РанееУшаков оказался в центре скандала, когда в его квартире прошли обыски в рамках уголовного дела. После этого Ушаков заявил, что в отставку не уйдет, а в конце февраля анонсировал свои планы избраться в Европейский парламент.