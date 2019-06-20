Иран опубликовал видеозапись уничтожения беспилотника США
Тегеран, 20 июня, 2019, 21:41 — ИА Регнум. В Иране обнародовали видеозапись процесса уничтожения американского беспилотника MQ-4C Triton средствами ПВО страны.
Иван Шилов ИА REGNUM
Беспилотники
Видеоролик опубликован 20 июня на канале IranMilitaryTube.
Видеозапись демонстрирует запуск ракеты комплекса противовоздушной обороны «Хордад-15» и момент поражения цели.
Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня Иран заявил об уничтожении беспилотного разведчика США, нарушившего границы иранского воздушного пространства.
Пентагон признал потерю аппарата, но утверждает, что морской патрульный беспилотник MQ-4C Triton был атакован над нейтральными водами.
Читайте также: Раскрыты подробности уничтожения Ираном беспилотника США