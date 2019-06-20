Тегеран, 20 июня, 2019, 21:41 — ИА Регнум. В Иране обнародовали видеозапись процесса уничтожения американского беспилотника MQ-4C Triton средствами ПВО страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

Видеоролик опубликован 20 июня на канале IranMilitaryTube.

Видеозапись демонстрирует запуск ракеты комплекса противовоздушной обороны «Хордад-15» и момент поражения цели.

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня Иран заявил об уничтожении беспилотного разведчика США, нарушившего границы иранского воздушного пространства.

Пентагон признал потерю аппарата, но утверждает, что морской патрульный беспилотник MQ-4C Triton был атакован над нейтральными водами.

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