Лондон, 20 июня, 2019, 20:12 — ИА Регнум. Лейбористская партия Великобритании требует полного прекращения экспорта оружия Саудовской Аравии, 20 июня передает агентство Reuters.

Saly Bechsin Саудовская Аравия

«Поставки оружия для войны Саудовской Аравии в Йемене являются пятном позора для нашей страны», — заявил лидер лейбористов Джереми Корбин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 20 июня правительство Великобритании по решению суда приостановило заключение контрактов на экспорт оружия саудитам, однако не стало запрещать поставки по уже заключенным контрактам.

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