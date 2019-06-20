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МИД Саудовской Аравии выразил протест в связи с запретом поставок оружия

Политика

«Коалиция ведет законную войну по указанию законного правительства»

МИД Саудовской Аравии выразил протест в связи с запретом поставок оружия
Иван Шилов © ИА REGNUM
Саудовская Аравия

Эр-Рияд, 20 июня 2019, 19:46 — REGNUM  МИД Саудовской Аравии выразил протест в связи с решением британского суда и остановкой правительством Великобритании контрактов по экспорту оружия арабской коалиции, 20 июня передает агентство Reuters.

Согласно заявлению главы МИД Саудовской Аравии Аделя аль-Джубейра, «единственным бенефициаром прекращения поставок оружия коалиции будет Иран».

«Коалиция ведет законную войну по указанию законного правительства, чтобы помешать Ирану и его доверенным лицам захватить стратегически важную страну», — отметил аль-Джубейр.

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Внешняя политика Саудовской Аравии
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