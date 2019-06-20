Москва, 20 июня, 2019, 15:16 — ИА Регнум. Публицист и писатель Дмитрий Пучков, известный как блогер Гоблин, обратил внимание на закон о фейковых сообщениях, вспомнив недавние взрывы на заводе в Дзержинске.

Colin Интернет-провокатор

В ходе «прямой линии» президента РФ Владимира Путина он обратил внимание, что сейчас любая информация, в том числе абсолютное враньё, распространяется с ужасающей скоростью в связи с развитием социальных сетей и интернета.

«Народ наш, как известно, доверчив, зачастую даже наивен, особенно в интернете», — считает блогер. Люди слепо верят в любые выдумки.

Пучков отметил, что на западе за такую информацию есть даже уголовная ответственность.

«Не пора у нас за распространение фейковых новостей ввести ответственность построже? Например, уголовную», — предложил он.

Президент напомнил, что раньше вообще за подобные сообщения и их распространение не было никакой ответственности.

«Проблема действительно существует, она становится всё более острой. Вы упомянули Дзержинск, но есть и другие примеры», — сказал глава государства.

Путин акцентировал внимание на том, что идет именно распространение «заведомо ложной информации, целенаправленное».

Он отметил, что сначала нужно посмотреть на правоприменительную практику, и уже потом делать вывод о необходимости ужесточения санкций за такие нарушения.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, последние яркие события — взрывы на заводе ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске и массовая драка в пензенском селе Чемодановка — провоцировали распространение слухов в соцсетях.

Закон о ложных сообщениях призвал применить губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Пользователей соцсетей, которые распространяли домыслы о причинах и развитии ситуации, он назвал «провокаторами».

Позднее Генпрокуратура направила запрос в Роскомнадзор с требованием удалить соответствующие сообщения и их копии из социальных сетей. В реестр запрещенной информации были внесены 34 ссылки на сообщения в российских и зарубежных соцсетях. Они были признаны недостоверной информацией, создающей угрозу общественной безопасности.

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев также назвал распространителей ложных сообщений «провокаторами».

"Намеренное желание провокаторов посеять панику среди нашего населения путем вброса откровенно недостоверных данных, выдаваемых за реальные факты, должно быть оценёно соответствующими органами», — считает Белозерцев.