Магадан, 20 июня, 2019, 15:21 — ИА Регнум. Губернатор Магаданской области Сергей Носов считает, что золото, обнаруженное у осуждённого за коррупцию полковника МВД Дмитрия Захарченко, нужно передать на развитие Колымы. Об этом он заявил, комментируя поступивший на «прямую линию» президенту РФ Владимиру Путину вопрос магаданца, откуда берутся деньги, которые обнаруживают у совершивших коррупционные преступления, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Золото

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«Сегодня можно «золото Захарченко» вернуть на Колыму. Оно послужит возрождению региона», — цитирует Сергея Носова ИА «Весьма».

Губернатор Магаданской области также отметил, что когда-то на Колыму приезжали отбывать наказание, а отсюда отправляли золото.

Как сообщало ИА REGNUM, задавая вопрос президенту на «прямой линии», житель Магадана вспомнил о миллиардах, изъятых в квартире полковника МВД Дмитрия Захарченко, поинтересовавшись, откуда берутся эти деньги и чувствует ли Владимир Путин как глава государства ответственность за коррупцию в стране.

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«Я, конечно, чувствую ответственность за эти безобразия, — сказал президент. — Если бы я не чувствовал ответственности, вы бы ничего не знали об этом. Откуда они берутся, эти деньги? Понятно — из коррупционных схем. Есть взяткодатели, есть те, кто берёт взятки. Чиновники тут всегда на особом положении. Эта тема, тема коррупции, она есть. Во многих странах. Вот в США по 100−170 лет дают коррупционерам. Бессмысленно, но тем не менее. Вопрос даже не в объёме лишений свободы, не в том, сколько лет заключения. Вопрос в неотвратимости наказания».